陳康健Facebook開Live　獲500網民支持仲得到工作機會

參加無綫（TVB）歌唱比賽《超級巨聲》而入行的陳康健，在加入TVB後，十年的工作機會並不多，他主要由歌手變成演員，但是演員工作多數也只是在電視客串一些不太重要的角色，戲份不太多。康健在上年在社交平台宣布正式結束與TVB十年的賓主關係，變回自由身。

現時他主要工作是教人唱歌和街頭busking，不過疫情關係，這些工作他需要暫停一下，那想聽康健唱歌要怎麼辦？他昨天（13日）深夜突然開LIVE唱歌給網友聽，「瞓著未呀大家？好少咁夜，好想唱歌就開個LIVE唱歌畀大家聽。」

康健真係好鍾意唱歌，離開TVB之後專注唱歌。（IG/ @oilchan329）

不少網友看見他開LIVE立即點擊進去聽他唱歌，高峰時更有500人看他唱歌。他以張國榮歌曲《追》作開始，唱完後，他要感謝一眾聽他唱歌的粉絲。原來早前康健因為網上開LIVE唱歌，令到有人找他做商演，他說：「我首先係到多謝大家，如果冇大家聽我唱LIVE，我諗都唔會接到呢個工作。」

大家可以去康健Facebook聽佢唱歌。（Facebook）

整個live足足開了兩小時有多，除了唱當時參加《超級巨聲》的比賽歌曲之外，康健亦與粉絲網上對話，最後以《上帝早已預備》作結束歌曲，「多戲大歌聽我唱咗咁耐，祝大家復活節快樂。」