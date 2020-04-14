「翻版石原里美」安倍乙沖繩水著寫真益粉絲　網民：可愛又性感

石原里美絕對係好多人心中嘅女神。（IG：satomisquad）

現年只有20歲的日本水着偶像安倍乙，入行兩年多，憑水著寫真受到注目。在電影及舞台劇方面演出不多，但也會見到她的蹤影。安倍乙更是「劇團4dollars50cents」成員之一，這劇團擔任監製的是日本著名幕後大神秋元康（身份：作家（節目企劃）、作詞家、編劇、作家、藝人企劃製作、導演、漫畫原作者等）。而秋元康捧紅過不少團體，其中廣為人知一定是少女偶像團體AKB48。可想而知安倍乙絕對是新一代偶像「潛力股」之一。另外憑著火辣身材及豐厚雙唇，迷倒萬千少男，重點她有「翻版石原里美」之稱。

大家覺得安倍乙同石原聰美似唔似樣？（IG：abeoto0118）

而安倍乙早前到沖繩拍攝寫真，她更在Twitter發布出這次寫真集的精華照片益粉絲。照片中看見她穿著不同款式的三點式泳裝，大show身材，令人忍不住停留再多看幾眼，眾網民大讚「性感又可愛」。另外安倍乙很懂得俘虜粉絲的心，她並不是一個只賣弄性感的女藝人，其實觀看她的IG，除了性感照片，其他風格都有，包括：文青、可愛等照片，難怪出道兩年就能這麼受歡迎。

點擊睇更多安倍乙靚相！