羅志祥約美女開泳池Party　神隱多日終發聲：我天不怕地不怕

羅志祥（小豬）早前被踢爆私約多位性感女主播，在宜蘭包下一間別墅開泳池Party，眾人鴛鴦戲水玩得不亦樂乎。對事件小豬一直沒有作出回應，而他的instagram亦一直沒有作出更新，在相隔11日（對上一次更新是3號）之後，他終於更新動態發聲，上貼與媽媽的合照留言表示：「我天不怕地不怕」似乎有玄外之音。

小豬早前被爆約了多位女主播鴛鴦戲水。（微博圖片）

小豬自被爆同多位美女同歡新聞之後，似乎心情不受影響，近日還同媽媽齊齊行街街，戴上黑色漁夫帽同口罩的他，抱著媽媽入懷還齊齊扮鬼臉，母子二人感情非常要好。而他更留言說道：「我天不怕地不怕，就怕我媽媽」而他還在instagram限時動態上笑媽媽：「我媽在教我怎麼打乒乓球，我要笑死！是不知道我以前是校隊喔。」

小豬心情似乎不受影響。（showlo@IG）

小豬同媽媽互動頻頻，反而同女友周揚青的互動就少之又少，在事件爆出後周揚青亦一直沒有作出回應，繼續在微博貼美照宣傳自家生意。但在他們二人定下的「8號紀念日」前一日，周揚青被爆在微博另一個帳號中貼文說：「在床上平躺了整整兩個小時，完蛋了，我失眠了。」似乎心情不好難以入睡，令到不少網友猜測懷疑她應該是看見了小豬的新聞後，開始胡思亂想導致失眠。

周揚青和小豬最近屢傳分手。（周揚青﹑羅志祥微博圖片）