【機場特警．劇透】黃子恆箍煲失敗　同孫慧雪都係要離婚？

《機場特警》第十四集劇透。

上回講到，詩嬅（鄧佩儀飾）夥拍天樂（王梓軒飾）巡邏，二人的運氣卻截然不同。著名歌手Cherry（岑杏賢飾）復出，眾特警發現多名可疑人士藏有利器，成功阻止他們對回港的Cherry不利。詩嬅和天樂負責看管女嬰，期間詩嬅向天樂訴說童年的不快經歷。Cherry接受曉晨（賴慰玲飾）專訪，曉晨憶起跟昊正（黎振燁飾）的昔日點滴。錦榮（吳家樂飾）從前岳母手中接回女兒玥瞳，卻被玥瞳冷待。美茵（孫慧雪飾）認為振赫（黃子恆飾）未能忘記前女友，決定搬離家中。曉晨買醉，得昊正暗中照料。容義（楊明飾）驚見至安（何依婷飾）於社交平台發佈性感短片……

性感短片。（螢幕截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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容義質問至安，至安卻因性感片段受歡迎而高興。惠萍（程可為飾）向容義投訴至安，更安排容義與相親對象再見面。容義趕走至安的追求者，至安承諾讓容義安心。瑞德（楊證樺飾）懷疑女友Venus出軌，眾人卻不信瑞德有女友。景山（張振朗飾）鼓勵永強（關禮傑飾）與真兒（劉溫馨飾）發展，永強卻稱二人關係並非如眾人所想。景山從綺琳（王綺琴飾）口中得知凱晴（蔡思貝飾）的兒時往事，凱晴終憶起景山是誰……Venus與男友人準備出國，友人遇襲，瑞德方知錯怪女友。容義發現至安擬接拍性感廣告，憤然提出分手。

大家以為佢兩個有嘢。（《機場特警》截圖）

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