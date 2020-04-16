【踩過界II】秦沛隔10年再拍TVB劇　自認老牌新人：差唔多被淘汰

無綫劇集《踩過界II》拍攝得如火如荼，今日（16/04）劇中演員秦沛（Paul哥）拍攝完此劇最後一組戲份（殺青），除了劇中演員對依依不捨外，原來劇組也特別為安排了一個神秘嘉賓獻花，令他又驚又喜。

秦沛（Paul哥）今日「殺青」，劇組為他安排囡囡姜麗文獻花。（陳順禎攝）

秦沛（Paul哥）接受《香港01》訪問時，表示囡囡姜麗文的出現實在令他驚喜。他說：「尋日問佢又話冇特別嘢，原來係約好咗今日殺青。」姜麗文竟然夠膽「呃」爸爸？Paul哥就即時幫寶貝女解釋：「唔關佢事嘅，劇組安排啫！」

劇組為Paul哥安排驚喜。（陳順禎攝）

Paul哥更表示，自己從未試過在香港「殺青」時，有人安排為他獻花，感覺很窩心。訪問中，Paul哥又笑言自己已經超過10年沒有拍TVB劇，在行內是一個「新人」：「所以今次返嚟咪要向人多多學習囉，（我係）老牌新人吖嘛，監製好大膽吖，敢搵我返嚟（拍劇），（我呢啲）差唔多被淘汰啦嘛。」

《踩過界II》今日戲份相當熱鬧。（陳順禎攝）

哪一位劇中新一輩演員最好？Paul哥就說：「梗係我隔離嗰個（姜麗文）啦！」覺得佢點？他回答說：「我同佢得一場戲，不過佢Ok嘅。」囡囡姜麗文也說，很開心身邊有個可以請教演技的爸爸。