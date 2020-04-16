【踩過界II】王浩信爆劇情交代與朱千雪分手原因：係一個好大遺憾

王浩信、張曦雯、秦沛（Paul哥）和簡淑兒等人今日（16/04）拍攝劇集《踩過界II》，王浩信接受《香港01》訪問時，就感言在前輩Paul哥身上學到十分多知識，雖然Paul哥戲裡戲外都是前輩，但鏡頭後兩人也是亦師亦友身份，毫無架子，還會時不時在拍攝現場搞下氣氛，十分愉快。

王浩信、張曦雯、秦沛（Paul哥）和簡淑兒等人今日（16/04）拍攝劇集《踩過界II》。（陳順禎攝）

王浩信也表示，Paul哥給他一種親切感：「佢係一個令你舒服嘅對手，每一場戲都好準確。入行嘅時候就已經同過佢個囝（姜文傑）合作，今次仲有姜麗文，上一套就係同John哥（姜大偉），仲有電影同爾Sir（爾冬陞），基本上同佢成家人都合作過。」

王浩信再次飾演「文申俠」。（陳順禎攝）

鏡頭後，原來王浩信和Paul哥也十分「啱嘴形」。他說：「上至飲食、戲劇、生活態度、感受閱歷都有分享，雖然唔同年齡，但係同Paul哥真係幾好朋友。」（飲食會傾啲乜？）「講餃子，因為大家都鍾意食，鍾意食南方嘢定北方嘢等等。」

仲記唔記得《踩過界》呢一幕？（電視截圖）

同時他也透露，現時劇集拍攝的進度接近尾聲，之後更會到大澳取景拍攝。「入面啲戲會比較Heavy（沉重），仲會牽涉同Yanice（朱千雪飾）嘅感情回憶，仲會知道一個好大嘅秘密。點解Yanice當時會離開自己，係一個好大遺憾，所以情緒會好激動。」（朱千雪會客串？）他回答：「應該唔會啦，佢而家應該仲係見習律師。」

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