徐若瑄被爆碩士論文題材寫自己？　台評論家驚訝：畢業要求如此低

台灣不老女神Vivian徐若瑄去年六月開心宣布順利在碩士在職專班畢業，透露除了領取證書，還得到「傑出表現獎」，讓在場人士都為她喝采。不過，近日有台灣網友在批踢踢實業坊（PTT）爆料，表示徐若瑄的碩士論文題材竟然是研究自己，引發爭議。

15日有網友在ptt爆料，標題問：「有沒有徐若瑄論文的八卦？」內容則指徐若瑄今年1月份完成的碩士論文的封面照，最後不忘挖苦：「恭喜徐若瑄畢業！活到老、學到老！」發文一出引發網友嘲諷：「這是論文還是學期作業」、「自己寫自己，根本自傳」、「很好寫」、「論文寫自己喔？」不過也有網友認為：「有毅力有心的學習都是好事」、「這是在學少見，然而在職常見繳作品即畢業」，也有網友點出這是「技術報告」。

據《自由時報》報導，知名評論家范立達15日上午在Facebook發文評論此事，表示本來以為是假新聞，後來查證後才發現是真的；他先是讚賞徐若瑄是個認真藝人，對此並沒有任何意見，但卻感慨提到自己其中一個碩士學位也是世新頒的，但「世新對於碩士論文的要求竟是如此之低」，讓他忍不住在Po文中標註「覺得失望」，後來范立達卻將該發文刪除。

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