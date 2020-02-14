情人節│翻版徐若瑄？純情台妹線上徵友　玩傳說對決只為一個原因

Facebook社群「告白警察」日前下午出現一則任職台灣海巡學妹貼文，她推薦長相甜美的學姊：「為什麼長相甜美、才華洋溢的好學姊兼好姐妹竟然沒有男朋友？ 」，此文貼出，立即被許多網友熱烈討論，也有網友形容「貌似徐若瑄」，還有多名網友立馬上網回應「報名」、也有網友說「情人節還有2天來得及！ 」、「這貼文會爆」。

海巡學妹社群PO文推薦長相甜美的學姊，有網友稱貌似「徐若瑄」。（Facebook@告白警察）

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這位學妹PO文表示，今天推薦一個好學姊兼好姐妹，隻身到北部工作，純真隨和，完全不碰電玩，卻為增進同事情誼，竟下載「傳說對決」，對一個女孩子來說多麼不容易，並說，認證過了，這女人是絕對單身，人單純、生活也單純，「連休假也是在家畫畫或追劇」。 「如果你27到33歲，幽默風趣又專情，請點下愛心？ 再勇敢一點點，在留言區喊一聲」，今年情人節也許來不及，但明年情人節絕對不放過你，快來認識喔。

不少網民於「告白警察」分享美女照。（Facebook@告白警察）

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該PO文貼出立即吸引許多網友到該社群熱烈回響，有的網友說「空靈系美女」、也有認識學姊的網友說，「她是單位女神，值得追」，還有網友說「推新北暖警，讓超人帶妳飛」，因為網友反應熱烈和打聽，該則推薦學姊PO文竟在45分鐘後撤文，只是PO文照片已被眼尖網友下載傳出。

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