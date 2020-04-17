潮流日常│盤點《夫妻的世界》金喜愛手袋　真正貴婦才懂的品牌

被稱為「19禁韓劇」的《夫妻的世界》近日成為煲劇熱話，女主角由52歲美魔女金喜愛飾演，是位經濟自主的專科醫生，作為職場女強人，打扮高雅有氣質，而她在劇中上班用的黑色牛皮手袋原來大有來頭，是真正的貴婦級精品手袋。

金喜愛在劇中經常用的Delvaux Brillant黑色牛皮中型上肩手袋大有來頭。（《夫妻的世界》劇照）

金喜愛經常用來上班的Delvaux Brillant黑色牛皮中型上肩手袋出鏡率最高，Delvaux是比利時貴族品牌出品，Brillant誕生於1958年，是品牌最具代表性的設計，簡約大方歷久不衰，是時尚圈及明星名媛隱藏版心頭好。

世上歷史最悠久的奢侈皮革品牌

Delvaux是世界上歷史最悠久的奢侈皮革品牌，由Charles Delvaux於1829年創立，比起創立於1837年的Hermès、1849年的Moyna、1853年的Goyard、1854年的LV、1856年的Burberry、1912年Chanel都要更早面世。1883年，獲比利時國王利奧波德二世授予「比利時皇家御用供應商」認證，Delvaux自此成為比利時皇室御用品牌，奠定尊貴地位。

Delvaux 是比利時皇室卸用品牌。（網上圖片）

劃時代設計一炮而紅

Delvaux於1958年首度推出由Paule Goethals所設計的標誌性手袋「Le Brillant」，結合建築風格和極簡設計，當中代表品牌的D字環釦，在當時來說，是一個劃時代的設計，亦是品牌首個展示品牌標誌的手袋，同年參與布魯塞爾世博會結果一炮而紅。

金喜愛所用的Delvaux Brillant黑色牛皮中型上肩手袋售價約5萬。（品牌圖片）

形象總監：我們的顧客不希望人人都有Delvaux

Delvaux對於很多比利時人來說，是文化的象徵。Delvaux屬於低調的貴婦品牌，比起Hermès 、LV、Chanel，它的普及程度不高，品牌形象總監曾說過：「我們的顧客不希望人人都有Delvaux」，Delvaux一直以來堅持全人手製作手袋，從選料到剪裁與車縫均由經驗豐富的皮藝工匠主理，用上法國和意大利最頂級皮革，單是一個Brillant手袋就要花上8小時製作，名貴皮革加上嚴謹耗時的工藝，一個手袋的售價約4萬到5萬。Delvaux產量少不易撞款，認識這個品牌，距離真正的貴婦又近一步。

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除了Delvaux之外，在劇中金喜愛用過不少品牌精品手袋，包括貴婦必備的Hermès Birkin、意大利經典小眾老牌Valextra、法國品牌Alaïa和Roger Vivier等，孫藝珍在韓劇《愛的迫降》中也有用過同款的Alaïa手袋。