【新冠肺炎】影視協會出擊減演員片酬　要求只可帶一位助理跟身

受到新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）的肆虐，各行各業都造成強烈打擊，但隨着內地疫情緩和，不少行業亦已經漸漸復工，當中包括停工多月的娛樂行業，不少劇集、綜藝節目已經回復拍攝。不過，近日「中國電視劇製作產業協會」就發布了一份倡議書，建議行業現時要厲行節約，共克時艱，提出劇集的製成本要控制在每集400萬人民幣內，而演員的片酬亦要同步降低，相信不少演員均大受影響。

據「中國電視劇製作產業協會」發出的倡議書提到，表明無論是電視劇還是網劇製成本要控制在每集400萬人民幣以內，而攝製的工作人員薪酬亦會降低30%。而演員部份片酬亦會作出調整，指出男女主角、導演同編劇各自最高不得超過製作成本的10%，換言之一線紅星接拍電視劇的最高的片酬亦只能收40萬人民幣一集，全體演員片酬不可超過製作成本的10%。據指建議這個規範亦是要避免造成主要創作、演藝人員與普通專業工種的收入失衡。

不少一線紅星片酬大減。（楊冪、肖戰、迪麗熱巴、鹿晗微博圖片）

另外，還指出要治理演員們過度排場、奢靡的風氣，拒絕演員在隨行人員、生活待遇等過度要求。規範演員只可以隨帶助理一人，要其享受普通工作人員的生活待遇，每人亦只可以配一輛商務車作工作用途，如果要求其他待遇，好似要坐房車等，演員則就要自費。另外，如果經理人公司派人到劇組拍攝藝人宣傳資料，統一都要聽從劇組的安排。如此一來可以減輕劇組的負擔，又可以樹立影視行業的良好形象。

事實上，針對演員片酬這一部份，內地不少一線紅星的確大受影響，就好似鹿晗曾經傳出拍一部劇片酬已經高達1.2億人民幣（約1.3億港幣）、肖戰目前身價亦傳已經高達過億人民幣等，相信對他們衝擊非常大。除了要求行業降低薪金之外，對於過度炫耀奢靡行為，相信亦會為一線紅星帶來影響，其中一人可能是Angelababy（楊穎）。

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Angelababy被指帶多位助手開工。（網上圖片）

事關Angelababy多次被傳出耍大牌，每次出現都像王后出場，身後總有一大堆人跟隨。就好似在多年前她曾被爆出與吳秀波拍攝《欲望之城》時，就帶了6個助理跟隨出席劇集開鏡儀式，一個人幫拿外套一個人就拿水樽，另外4個人雖然手上並沒有拿什麼，相信均有其他特別任務在身。相信這個條例一出大牌明星亦會好好遵守。

另外，倡議書還提出反對一些粗糙濫製的作品出現，要求導演﹑編劇要精心打造良好作品出來，堅決濫用槍手、執行導演、演員替身的現象出現，要維護行業的聲譽。對於這一點Angelababy亦大受影響，事關她多次被傳拍戲時要用替身，就好似在2017年拍《孤芳不自賞》時，她被傳劇集許多都是靠是P圖而製成的，而且不出外景、有下水替身、站立替身，替身多達五個，所以最後劇集一推出質疑聲音超多。

Angelababy被爆替身多達五個。（網上截圖）