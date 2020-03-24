【狼殿下】李沁主演劇集最新劇透照曝光　恐因肖戰無得播？

內地男星肖戰憑藉古裝劇《陳情令》一炮而紅，躋身頂級流量小生，一舉一動都能引起熱話。但在2月尾，肖戰粉絲因不滿偶像被寫入同人文而舉報作者，最終導致網站遭禁，令肖戰頓時成為全網公敵，所有影視作品、廣告、代言等都受到抵制。

事後，雖然該粉絲同肖戰工作室已發文道歉，但肖戰本人未有任何回應，因此網友不買賬，相繼翻出他的黑歷史，指他曾經不尊重女性，導致大眾對其好感度有所降低。

而在待播劇庫存中，當中由李沁、王大陸、肖戰主演的古裝劇《狼殿下》原本預計今年播出，不過如今肖戰這樣的情況，劇集能否順利播出尚是未知數，如能播出，相信以李沁與肖戰本身的人氣，應該不難掀起熱話。

《狼殿下》由《慶餘年》、《如懿傳》同公司新麗傳媒出品，講述後梁時期，奎州城郡主馬摘星（李沁飾）與生長於狼群中的少年狼仔朱友文（王大陸飾）相識，錯別八年後相遇，狼少年已成狠厲的渤王，兩人在權謀、復仇、危機中為愛力戰天命的故事。而肖戰在劇中飾演晉國王世子疾沖。

《狼殿下》由李沁、王大陸主演，肖戰出演男二號。（微博@電視劇狼殿下）

其實劇集早於2017年完成拍攝，當時的肖戰寂寂無名，所以只是男二號角色。但去年他爆紅後，有網友指投資方有意將肖戰作為「主咖」宣傳，吸引更多觀眾，但現在發生這樣的情況，恐會成為「燙手山芋」。

有別於平日形象，肖戰在劇中粗獷深情，並為該劇寫過不少表演心得，還崩潰幾次。（微博@電視劇狼殿下）

不過，儘管肖戰爆紅半年多便遭遇了「滑鐵盧」，但他的討論度依然很高，這套劇之所以引起網友熱議，是因為日前有兩張新劇照流出，相中的肖戰與李沁都身穿紅色戲服，女方頭戴鳳冠，想必是兩人成親的戲份。而且畫面中有時間與「浙局審片」字樣，疑似審片截圖，不知道劇集是否可以播出。然而，劇集的男主角是王大陸，顯而易見的是，現在的肖戰人氣早已高過王大陸，加之有關劇集的爆料都是同肖戰有關，因此也有粉絲擔心偶像「功高震主」，再次被推向輿論的風口浪尖，紛紛表示：「狼殿下男主女主為王大陸和李沁，他們才是官方CP，期待他們的精彩演繹」、「期待狼殿下，支持官方CP，肖戰只是男二，謝謝」、「战哥是男二，就不要把他强加在男女主角的戏上，好好看戏，最重要」等。

肖戰當時拍攝《狼殿下》時尚為被大眾熟識，但現在不少有關該劇的曝光都以肖戰李沁為主，令粉絲擔憂這又會將肖戰推向輿論的風口浪尖。（微博@星文追蹤）

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另外，近日網傳肖戰已為某一線雜誌拍攝封面，更會通過雜誌道歉，疑為復出鋪路，但遭到網友一番冷嘲熱諷：「付費道歉嗎？那就不必了謝謝」、「這道歉是給粉絲看的吧，路人誰買啊」，也有不少人認為這個消息是假的。

有網友爆料肖戰將在雜誌中道歉。（微博@Rabbit每日爆料）