【慶餘年】李沁顏值高秒殺全劇女角　素顏病態美先係殺手鐧

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

內地劇《慶餘年》由張若昀、李沁擔當男女主角，劇中美女輪住上場，除了李沁，還有李純、辛芷蕾、韓玖諾等，在眾多美女之中，顏值最高的必屬劇中的「雞腿小姐」李沁，被網民讚仙氣迫人，跟張若昀甚為登對。但網民還是太低估李沁顏值，早前她在機場以素顏現身，神奇地出現病態美，秒殺其他化濃妝的女星。

李沁飾演的林婉兒，體弱多病，而李沁的病態美演來入木三分。（劇照）

李沁在《慶餘年》飾演范閑的未婚妻，體弱多病的林婉兒，外貌當然屬於仙女級數，而且她一直被讚擁有水汪汪電眼，氣質空靈清純，還帶有一種病態美，跟角色可說是甚為吻合。劇中她出場時總是偷吃雞腿，被范閑稱她為「雞腿小姐」，劇中范閑對她一見傾心，雖然還有其他美女輪住向她表露愛意，包括司理理(李純)、海棠朵朵(辛芷蕾)等，但他仍是深愛林婉兒，未有移情別戀。

素顏的李沁，比起化了妝出鏡的她更美。（視覺中國）

現年29歲的李沁，出道10年，在2011年已在電影《建黨偉業》飾演毛澤東第二任夫人楊開慧，而在劇集《如懿傳》飾演乾隆最美妃子「香妃」，李沁歷年的角色都是走大美人路線，而在《慶餘年》也不例外，出場已經迷倒不少觀眾。其實李沁在拍劇和出席活動，或多或少都會化妝，反而遮掩了她的天然美，早前她現身機場，戴著帽子的她素顏上陣，皮膚白滑，水汪汪大眼睛甚為吸引，而且有點病態美，比起劇中的角色，真人更加是靚到dum一聲，俘虜無數粉絲。

+17
+16
+15
【慶餘年】范閑竟然係複製人　劇情設定牽涉超文明亞特蘭提斯
【慶餘年】長公主心理變態喜歡殺人　李小冉曾辭演：她就是神經病
【慶餘年】 范若若晚晚厚敷精華液　「一個月用30瓶防曬噴霧！」
【慶餘年】司理理出場不停受折磨　李純終於擺脫奸角做一位好人
【慶餘年】張若昀入行多年零緋聞　靠「備忘錄」成為公認好男人
【慶餘年】范閑疑有一位家人變節做內應　密會太子扭轉京都局勢
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。