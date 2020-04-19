【3日2夜】曾淑雅Jumbo濕身玩瀡滑梯　噴射式落水：感覺飛起咗！

《3日2夜》一直都有不少觀眾支持，今次更找來剛加盟TVB不久的曾淑雅（Jumbo），一來是新面孔有新鮮感，二來是因為Jumbo人靚身材好、笑容甜又有親和力，可謂是睇頭十足。

多粉絲的曾淑雅（Jumbo）終於拍《3日2夜》了。（IG@jumbotsang）

周六晚（18/4）播出的「檳城篇」，一開場Jumbo就到了當地最大的水上樂園玩高空瀡滑梯。她先是俯臥在膠滑板上，然後雙腳一蹬就直衝而下，仲玩到「咿哇鬼叫」！來到另一個有「彈射裝置」的瀡滑梯，Jumbo在衝落水前的更是整個人飛起了，事後她也大讚刺激，玩得十分投入。

曾淑雅（Jumbo）飛到好高。（《3日2夜》截圖）

曾淑雅（Jumbo）聽從工作人喢指示，俯臥在膠滑板上。（《3日2夜》截圖）

節目中除了食河鮮大餐、品嘗著名的「忘不了」魚之外，還有不少做熱石Spa、浸花瓣泡泡浴等福利鏡頭，大騷40吋長腿。

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必定要有泡泡浴鏡頭。（《3日2夜》截圖）

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