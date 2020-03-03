【3日2夜】何廣沛、朱晨麗係現實情侶？　睇三個互動習慣就知

何廣沛、朱晨麗兩個歡喜寃家早於2017年合作拍攝《超時空男臣》時，就傳出撻着的消息，但緋聞傳足3年也沒有澄清，直至今年播出《大醬園》後，兩人更毫不避嫌地隔空傳情、打情罵俏，似足一對熱戀中的情侶，所以當《3日2夜》播出時，就有不少人認為他們會戲假情真。

去旅行一定要影靚相，但係做情侶嘅一定唔係咁影囉。

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不過現實就往往幻想不相符的，與其要說他們似男女朋友去旅行，倒不如說他們是一對十分要好的朋友，抑或是好兄弟、好姊妹。簡單點說，他們只是一對努力形造出戀愛氣氛的熒幕情侶。



以下圖解可能會破壞大家對他們的幻想，請自行斟酌觀看。

為咗要似返對情侶，何廣沛、朱晨麗經常都要餵對方食嘢。（電視截圖）

睇旅遊節目，就最易睇到主持之間的感情有多好。（IG圖片）

1. 冇乜合照

情侶出Trip，影相是基本吧？試幻想一下，自己同男／女朋友去到一個風景壯麗的地方時，你會點？一定會影相，還會不忘攬着最愛的人合照數張！不過根據兩集節目所看，9成時間都是何廣沛充當攝影師替「女神」留倩影，而合照則欠奉。手機自拍合照都唔多，感情有幾好，觀眾都應該心中有數。

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2. 步履不一致

聽上去會覺得這個理由無聊，但其實人是一種群居動物，所以一起生活或接觸得多就會不知不覺地沾染上對方的習慣。最明顯的就是行路時的步履會相當一致，並排着走路。從畫面所看，何廣沛多數都是走在前面，可能算是好朋友，但說他們是情侶就有點牽強。

3. 唔過電

俗語說：情人眼裡出西施。照道理情人為自己做任何事，都應該是甜蜜的。有一幕是何廣沛潛到水族館的魚池中，並用雙手做了個心心手勢給朱晨麗，又潛水又水底漫步，做完一場「大龍鳳」後，結果卻只有一句：「點吖？接收到啦，愛心送畀觀眾嘅。」朱晨麗在鏡頭前連「扮情侶」都懶，唉。

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以上大多數都是只是推測，到底何廣沛、朱晨麗是否真正的情侶，就當然是問他們本人才能確定。