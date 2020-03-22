【3日2夜】旗袍Look玲瓏浮凸又透視　陳詩欣：買咗返屋企Cosplay

《3日2夜》越南篇由陳詩欣（Eunice）、鍾晴（Karlie）主持，上一集介紹了充滿夏日色彩的富國島，而今集就介紹熱鬧繁華的胡志明市。節目中她們還食勻了牛肉河粉、五色冰、撈檬粉以及傳統瓦煲沖泡的咖啡等越南美食。雖然離開了陽光與海灘，但福利畫面依舊不減！今集還可以看到她們大歎酒店Spa，又或是逛街時的背心短裙Look，連網民都讚今集夠Juicy。

陳詩欣（Eunice）、鍾晴（Karlie）主持《3日2夜》越南篇。（IG@karliechung）

瑜伽Look都好好睇。（《3日2夜》截圖）

不過最有看頭的部分，反而不是上一集的水着、做瑜伽又或是今集的做Spa，而是穿上奧黛旗袍後化身成西貢小姐的部分，最受網民歡迎和最多人討論。鍾晴和陳詩欣穿上旗袍後，也盡顯了玲瓏浮凸的身材曲線，薄紗之中還有一點透視，十分誘人。陳詩欣接受《香港01》說：「唔好睇我哋好似好輕鬆咁，其實件衫好緊，要挺胸收胸先穿得落。」

陳詩欣（Eunice）、鍾晴（Karlie）着起奧黛旗袍之後好玲瓏浮凸。（《3日2夜截圖》）

她續說，她們穿上奧黛旗袍後在濱城市場逛了一圈後，還十分受當地居民歡迎。她說：「着咗奧黛旗袍之後，當地人無論男定女，都會覺得你好靚！好似有個加持咁，我同鍾晴每行一步，都起碼有兩個人係咁讚『Beautiful』。」有沒有買回家？她回答：「有吖，買返屋企得閒可以Cosplay下！呢件買咗百幾蚊，都唔算貴，其實我去旅行都會買呢啲，去日本我都會買和服！」記者表示羨慕她的男朋友時，她就回說：「咩吖！你千祈唔好諗衰嘢！」

和服Look係咁：

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