【One World】群星落力抗疫　John Legend同Sam Smith合唱成亮點

由美國樂壇天后Lady Gaga統籌，世界衛生組織及全球公民（Global Citizen）合辦的《One World: Together at Home》直播慈善音樂會於今日凌晨兩點開始，馬拉松式8小時進行。來自世界各地的歌手落力演出，一眾影視紅星亦有拍片為醫護打氣，包括艾頓莊（Elton John）、Beyoncé、碧咸夫婦、馬修麥康納希（Matthew McConaughey）、Samuel L. Jackson、Taylor Swift等。

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年輕歌手方面，除了有Rita Ora和Ellie Goulding，One Direction成員Niall Horan及Liam Payne都有現身，Charlie Puth亦唱出電影《狂野時速》的歌曲《See You Again》。當中最驚喜的就是John Legend跟Sam Smith隔空對唱《Stand By Me》，網民瘋狂留言指聽出耳油，而久未露面的Jack Jackson就自彈自唱。另外，殿堂級歌手Paul McCartney 、Bon Jovi、Elton John都非常落力演出，就連美國失明黑人唱作歌手Stevie Wonder都傾力演出，並呼籲大家齊心抗疫。

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