馬來西亞男性打扮女藝人遭性別歧視　貼三點式反擊：我有子宮卵巢

馬來西亞女藝人星狄妃（Ruby）留著短髮，加上打扮中性，有時候走進女生洗手間也會令人誤會是男生，因此性別歧視在她身上經常發生。較早前Ruby在社交網站貼上一張穿泳裝以背面示人，怎料一眾網民卻留下辱罵性的說話：「不要騙我啦，男的吧」、「人妖？」、「男星來的」、「男還女？傻傻不分清」等

早前Ruby罕有Facebook post泳裝照。（Facebook：Ruby 狄妃）

事隔數天Ruby在個人Facebook專頁中，貼上一張穿三點式的泳裝正面照片，再加上長文反擊一眾歧視她性別的人，她說：「我是女生，我有胸部，有女生的器官，有子宮有卵巢，每個月也會有大姨媽報到。我是女生，但我平日喜歡中性打扮。我是女生，但是我留著一頭短髮 。我是女生，但朋友們都認為我體內住著所謂『男人的靈魂』。我是女生，但我平日看起來就像個男的，進女廁所也會被人看多兩眼。所以呢？是誰規定女生就一定要長髮穿裙子。」

Ruby以長文反擊一眾性別歧視她的人。（Facebook：Ruby 狄妃）

Ruby認為中性打扮並不代表她是想成為男人，只是想以覺最舒服的狀態示人。她直言這篇長文只是針對那些愛諷刺的人；「至少我對人說話懂得什麼叫尊重而你不懂，很抱歉，或許會讓部分人感覺不舒服。本來還在想要不要發這照片，但讀了新聞的留言以後，實在忍不住了。這是我第一次這麼直白的在這裡發洩我的不平衡，但別誤會，我沒有生氣。寫的時候是心平氣和的 ，沒有美化詞句，敬請體諒。最後，希望大家可以學會尊重人，不管是男性女性，都應該被尊重。人家管不到你的嘴和手，那你也別管人家的生活，祝福大家都能做最舒服自在的自己。」

《香港電影我撐場民選大獎2020》全民一人一票，用行動撐本土！

https://hkmovies2020.hk01.com

旗艦智能手錶 Series 5、Dyson風筒等豐富獎品等你贏！

點擊睇更多Ruby靚相！