任噏亂評｜《十八年後的終極告白》三大亮點　有機成今年黑馬神劇

《十八年後的終極告白》即將上映，這部劇集在年半前已拍攝完成，相隔多時TVB才將它推出街，證明不被看好。不過，其實這部劇也有亮點，如果這些亮點真的能夠被放大，《十八年後的終極告白》隨時成為今年的黑馬劇集！

《十八年後的終極告白》未必真係咁差。（劇照）

《天與地》再現？

《十八年後的終極告白》的背景相信有看預告片的觀眾都很清楚，圍繞一件十八年前發生的命案，幾位埋屍者開始心虛、內疚、掙扎，同時要跟警方角力，掩飾當年的真相。這個背景有點像九年前被網民喻為神劇的《天與地》，但《天與地》劇中包涵著不少道理，更映射出很多社會現象，未知《十八年後的終極告白》又會否有此等威力？

究竟邊個先係真正兇手？（劇照）

陳山聰的發揮

今次劇集譚俊彥是男一，但看預告片陳山聰極之搶戲，其實山聰在上一部劇集《金宵大廈》的進步已被觀眾大讚，但被更搶戲的李施嬅遮掩了他的光輝。今次在《十八年後的終極告白》中，譚俊彥本身不是一個搶戲的演員，陳山聰或者會更有機會成為劇中的亮點。另外，其實也相當期待黃智雯的演出，上年只有《街坊財爺》這部不被看好的劇集出街，實在有點失望，今次希望她可以重拾17、18年的狀態，憑這部劇集和《降魔的2.0》，一舉拿下視后寶座。

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陳山聰今次會唔會帶畀我哋驚喜呢？（劇照）

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最終兇手？

成套劇最懸的地方，當年七個在屋邨長大的少年，因與邨裡的混混胡啟思（死去的一個）起爭執，發生毆鬥，事後胡啟思死亡，七人一起埋屍。但最懸疑的位是，大家都不知道誰是真正殺死胡啟思的兇手，可能是七人中的其中一人，也可能是局外人，如何舖排這位兇手出場，是劇組最考功力的地方，也會是能否成為好劇的關鍵。