周子瑜開直播牙罅藏食物殘渣勁老尷　女神超豪邁反應化解危機？

韓國女團TWICE台灣成員周子瑜因外貌出眾而受注目，是不少宅男心目中的女神，只有20歲的她，向來sell青春可愛。日前，她開直播時就出現了尷尬的一幕，事關竟然被粉絲發現她的牙縫藏了食物殘渣，不過她在被發現後的反應卻令她得到網民激讚。

子瑜的形象一向青春可愛，相不到遇到尷尬情況也能討人歡心。（Instagram@twicetagram）

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近來因為疫情的關係，藝人們和粉絲多靠直播互動，子瑜在周六（18日）於Studio開直播，雖然看得出她是以素顏的狀態示人，但樣子依然精靈，一開始她在為選擇濾鏡而煩惱。不過當直播開了近20分鐘時，有網民提醒她牙罅藏了食物殘渣，的確可以看到她門牙附近的位置有一小黑點，着實有點尷尬！

一開始直播時，也沒太多人發現有什麼狀況。（網上圖片）

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子瑜吃驚地瞪大眼睛，之後轉動鏡頭，拍着自己，展露牙齒檢查一下，再立即用舌頭把食物殘渣清理，還說︰「藏了東西，都沒人跟我說，卡在牙齒上了！」接著她有點懊惱地表示：「ONCE為什麼不說，怎麼辦！ONCE都看到了！」不過她下一秒就為自己打圓場，笑說：「不過沒關係啦，這也是有可能發生的事情。」直率不造作的反應勁pure勁true，也令粉絲大呼好可愛！

子瑜自出道以來，就非常受歡迎，精緻的五官更是像洋娃娃一樣。（網上圖片）

在直播中，子瑜透露自己最近很認真在上普拉提（Pilates），說道︰「其實以前也有上，只是不太常去」，不過隨即被一旁的經理人踢爆她是「一年去一次」，她聽了強調現在是一周去2次，並說：「希望可以繼續維持這個運動習慣，普拉提真的很好，平常沒用到的肌肉都被訓練到了，所以跳舞的時候也有點不太一樣。」

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