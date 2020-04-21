周冬雨成Victoria’s Secret首位明星代言人　網友質疑：賣童裝？

昨日（20日），美國內衣品牌Victoria’s Secret（維多利亞的秘密）宣布內地女星周冬雨為大中華區品牌代言人，亦是該品牌首位明星代言人。

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維多利亞的秘密由T台到代言，向來是「模特兒」的領域，之前大中華區代言人也是由超模奚夢瑤與何穗擔任，而周冬雨是首位非模特兒的代言人，她身高162cm，身材瘦小，長年以短髮示人，雖然極具個人特色，但似乎與維多利亞的秘密慣有的「性感」風格完全不著邊際，代言照也以家居服形式呈現。

對此，周冬雨在宣傳片中表示：「我不是定義上的性感，不是那個樣子（凹凸有致）。性感在我的定義來看，就是舒服的、不迎合的自然狀態下流露出來的。是我們賦予性感很多意義，而不是性感賦予我們的，做最舒服的自己，這就是性感。」

身材瘦小的周冬雨成為維密的首位明星代言人。（微博@VictoriasSecret維多利亞的秘密）

點擊下圖睇周冬雨演繹維密：

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周冬雨的加入，也許意味著品牌開始接受時尚的多樣性以及多元化，維密稱此次的選擇，旨在打破關於性感的陳舊觀念，為性感增添更多生動註解。對此，網友呈現兩極態度，有網友質疑：「沒有維密感覺」、「維密賣童裝了」、「沒胸沒屁股」，不過很多網友都認為「身材普通可愛女性還是佔多數吧，可以成為這類女性的參考吧」、「平胸也可以有不一樣的性感」、「性感在於自身的自信，每個人都有性感的權利」等。

其實維密的超模也並非全部都是玲瓏浮凸，性感是由內而外的，而不是完全由身材以及穿衣的多少來定義。周冬雨的代言與平時大家所見的維密有所不同，風格上也有很大出入，可能只是大家尚未習慣。

點擊下圖睇超模演繹維密：