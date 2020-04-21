林盛斌應女兒要求挑戰「pillow challenge」：係咪真係咁玩㗎

呢張相真係好好笑。（IG：bob_lamshingbun）

近期人人愛玩家居挑戰，最流行的一定是「pillow challenge」，這挑戰是將枕頭或者床單穿上身，然後令自己很有潮流的感覺。大家主要都是看見很多女藝人在玩，大秀長腿，亦會有性感一面展示給家觀看。

近日藝人林盛斌（Bob）受到女兒的要求，叫他來一個「pillow challenge」，作為一位好爸爸，當然順應女兒的要求。但女兒拿了一個加細碼的枕頭給Bob，這枕頭只能遮掩他的私人部位，其他的地方卻展露了給大家觀看。事後他將照片放上社交網站，令一眾網友及藝人笑翻了，這張片更獲得一萬以上讚好。Bob挑戰完後更質疑「係咪真係咁玩㗎。」，不過重點是這個枕頭的來歷，原來是女兒拿了弟弟的枕頭來用，令一眾網友呼籲弟弟不要再睡這個枕頭了，因為有了Bob的體味。

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