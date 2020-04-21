梁云菲直播否認「突然」與金剛分手：不會預告跟大家說我們有問題

金剛與前女友梁云菲突然在網上宣布分手，令一眾看好他們的人感到錯愕。而突然分手原因卻是謎，金剛指是「無預警」的情況下被分手，亦有人猜測是否存在第三者等。事隔兩天，梁云菲率先「上水」，並於IG開直播回應分手一事，她笑言：「我怎麼可能沒事，我也不可能臭臉對着大家，始終我是一個公眾人物，所以今天開直播想跟大家吐苦水。」

因為過去兩天梁云菲收到很多朋友的私訊關心她狀況，但未能一一回應，因此決定開Live，「大家不用擔心，心情還好亦很穩定。我覺得感情這一門課是必修的課堂，感情的事情很難說，因為我看到很多新聞或者很多媒體說突然分手，其實我跟金剛也不會預告跟大家說：『我們現在有問題』，然後讓大家知道才分手，這樣很蠢。」

金剛突然被台灣女友梁云菲狠飛 IG黑白照寫R.I.P向戀情告別

二人突然間分手，令大家都好錯愕。（IG：aloha6969）

承認與金剛一直未找到共識

梁云菲在開Live期間有暗示，與金剛分手的原因，其實是有些問題存在已久，二人之間一直未能找到共識，惟她沒有具體交代是哪方面的共識。

不過，她隨即以小時候聽到的一句話來表達自己的心情，當中隱藏了一些她與金剛之間的問題癥結：「人生最難的選擇就是放棄什麼，以前的我並不懂這句說話，我覺得我現在懂，可能兩個人都有感情，但追求的都不一樣，你不放手對方也不放手，只會消耗大家的耐性。感性歸感性，但都需要理性去看待事情，這是非常重要。」

梁云菲開Live聽得出佢好唔開心。（IG：nanaliangbadgal）

梁云菲坦言自己不是一個很複雜的人，她其實很明白自己需要的是什麼，「不可能你遇到的對象他所有的東西都合適你的，有些地方需要磨合，如果只有一個人磨合會經營得非常辛苦。如果你發現你的對象溝通好幾次也沒有用或許放棄也是一種選擇。」

從此成為陌路人。（IG：nanaliangbadgal）

「分居」後要處理住屋問題還有兩隻貓

二人在拍拖後一直同居，分手後除了要討論房屋的問題，更要討論二人一同撫養兩隻貓的問題：「貓我們會分配好，分開之後該討論的事情還是要討論，因為我們是同居，我們要討論房子怎麼辦，這是我跟他會討論好。」最後Live結束前她很感謝大家對她的關心，她說自己會好起來。

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