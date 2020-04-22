Janice Man包到冚勁過醫護飛上海賺人仔　助手慘「被」差別待遇？

Janice Man（文詠珊）去年與「城中頂級筍盤」富三代吳啟楠（Carl）拉埋天窗，事業心依然不減，拒絕過少奶奶生活！日前，她在IG透露自己即將復工，所以穿上防護服上機飛往上海，她指：「現在我已經平安到步上海，這裡的防疫工作非常嚴緊，大家都沒有掉以輕心。每位乘客都非常合作，很有效率，各位繼續加油！！！我也即將展開隔離14天生涯，閉關看劇本。」但有網民發現Janice Man着上防護衣，安全程度媲美醫護人員，反而她的助手只是着雨衣而已，保護措施不一！

《香港電影我撐場民選大獎2020》全民一人一票，用行動撐本土！

https://hkmovies2020.hk01.com

旗艦智能手錶 Series 5、Dyson風筒等豐富獎品等你贏！

JM唔過少奶奶生活！（IG/@janice_man）

點撃下圖睇JM裝備！

+ 8 + 7 + 6

有指，她這次是為王晶開拍的新版《倚天屠龍記》開工，演員陣容除了有林峯外，亦有傳古天樂將會飾演張無忌父親張翠山、徐錦江演金毛獅王以及甄子丹則飾演張三豐，未知其他演員是否亦前往橫店準備開工呢？

JM好勤力！（IG/@janice_man）

點撃下圖睇JM富貴生活！