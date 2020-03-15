【新冠肺炎】Janice Man公開絕密浪漫結婚片　祝福意大利快些痊癒

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續肆虐，且已蔓延全球113個國家並在各地大爆發，除了亞洲，歐美澳等多地亦成為了重災區，意大利的確診數字亦不斷上升，疫情相當嚴重。於去年10月12日在意大利科莫湖湖畔古堡Villa Erba進行婚禮的Janice Man，亦好關心當地的情況。

Janice於去年10月12日在意大利科莫湖湖畔古堡Villa Erba進行婚禮。(ig@janice_man)

Janice呢日就於她的IG post了她當日結婚時的超浪漫短片，並留言表示：「Happy White Valentine，We got married at the beautiful Lake como 5 months ago . We miss Italy very much ! Our hearts are with Italy. Get well soon 」在白色情人節懷念大婚時的甜蜜片段的同時，亦抒情了她和老公心繫意大利之情，十分想念這片土地，希望當地的疫情可以盡快受控，快些好起來。

Janice祝福意大利快些好起來。(ig@janice_man)

點擊下圖逐格睇Janice嘅超浪漫結婚短片片段：