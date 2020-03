【新冠肺炎】Janice Man公開絕密浪漫結婚片　祝福意大利快些痊癒

新型冠狀病毒肺炎(俗稱武漢肺炎)疫情持續肆虐,且已蔓延全球113個國家並在各地大爆發,除了亞洲,歐美澳等多地亦成為了重災區,意大利的確診數字亦不斷上升,疫情相當嚴重。於去年10月12日在意大利科莫湖湖畔古堡Villa Erba進行婚禮的Janice Man,亦好關心當地的情況。

Janice於去年10月12日在意大利科莫湖湖畔古堡Villa Erba進行婚禮。(ig@janice_man)

Janice呢日就於她的IG post了她當日結婚時的超浪漫短片,並留言表示:「Happy White Valentine,We got married at the beautiful Lake como 5 months ago . We miss Italy very much ! Our hearts are with Italy. Get well soon 」在白色情人節懷念大婚時的甜蜜片段的同時,亦抒情了她和老公心繫意大利之情,十分想念這片土地,希望當地的疫情可以盡快受控,快些好起來。

Janice祝福意大利快些好起來。(ig@janice_man)

