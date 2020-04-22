16歲日模宣布懷孕兼結婚引起網友質疑　「還沒18歲要怎麼結婚」

參加日本真人show節目《今天開始愛上你》的16歲女高中生重川茉彌是節目班底之一，節目屬當地網台AbemaTV的配對節目，16歲的重川茉彌是參加夏威夷篇的高中生模特兒。昨日（21日）重川茉彌在IG突然曬BB超聲波照片，並且宣佈懷孕8個月，這舉動震驚一眾網民。而經手人是她在節目上認識的17歲YouTuber男友前田俊。她透露二人上個月已經交往了一年，並且已經同居，同時決定6月和男友註冊結婚。

重川茉彌IG擁有65萬粉絲。（IG：mayaaa_124）

重川茉彌就讀高中二年班，現時還在求學階段，誰也沒有想到和17歲男友感情進展這麼快，因此引起日本網民討論。有人恭賀二人同時亦有批評，覺得年紀這樣年輕就當人父母真的合適嗎？「法律上沒問題嗎」、「還沒18歲要怎麼結婚」、「為什麼沒有做好避孕」、「高中會退學嗎？」不過據日本法律規定，當地女性的合法結婚年齡為16歲以上，男性則是18歲以上。

重川茉彌宣布懷孕，網友非常震驚。（IG：mayaaa_124）

面對外界的質疑，作為男人應該要挺身而出交代事件。前田俊在Twitter長文回應外界的質疑：「剛知道懷孕時，老實說很不安害怕，但是茉彌也是一樣的。這是和茉彌之間製造的生命，我想好好地撫養他們。於是跟雙方家長溝通，做好承擔孩子和茉彌人生的責任，家長們也決定支持。」，最後強調：「日後會有很多的辛苦、會有意見不同時候，但是我仍會盡全力照顧茉彌和孩子。」

前田俊曬出和準老婆合照，親吻另一半孕肚，女方左手無名指已經戴上戒指。（Twitter：maeda__shun）

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