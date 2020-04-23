《慾罷不能》甜心Chloe被指扮天真溝仔　IG狂Post性感半裸照

Netflix真人騷《慾罷不能》（Too Hot to Handle）短短上架5天就Hit爆全球，節目邀請了10位約炮專高手，要成功捧走10萬美元獎金（約77萬港原），就要在一個月內「禁慾」。劇情峰迴路轉，刺激的情節看到觀眾心癢難耐之餘，亦帶挈參賽者人氣急升。

《慾罷不能》短短上架5天就Hit爆全球。（Netflix圖片）

節目中除了人氣女王Francesca之外，深受男參賽者歡迎的還有來自英國的21歲美女Chloe，除了擁有1米73的高挑身材和甜美的外貌，還有性感的英國腔。Chloe在節目自我介紹中，提及到自己不是很聰明的女生，有時候亦會很蠢鈍。不過她一直是節目中的開心果，更不時發揮幽默感，亦是傻大姐一名。她周旋在三位男士之間，起初她看上Harry，可惜對方眼中只有Francesca而放棄了，繼而先後跟David、Bryce和Kori有親密接觸。

節目令Chloe人氣急升，根據外國傳媒報道，Chloe童年坎坷，家境並不富裕，更在讀書時期被欺凌，而繼弟亦因酗酒問題身亡，六個月後姨媽亦因癌症而離世。由於不想染上毒癮和酗酒的父親步弟弟後塵，她年紀輕輕便協助爸爸脫離惡習。其後在16歲的男年因為學習成績優異及熱心公益而被老師推薦，並獲得「Essex Young People of Year Award」。

點擊下圖看更多Chloe的靚相：

+ 12 + 11 + 10

原本想修讀法律的Chloe對身材及樣貌非常有自信，在19歲的時候參加模特兒比賽「Top Models 2018」，更勇奪冠軍，自此其模特兒生涯就平步青雲。她曾跟多個國際品牌合作，亦登上過倫敦時裝周的天橋，絕對是模特兒的新星！另外在參與《慾罷不能》之前，Chloe曾在英國節目《Extreme Hair Wars》現身。可惜有不少網民看到報道後，卻認為Chloe現實中跟節目有很大分別，更指她在節目中扮蠢有點虛偽。雖然不排除只是為了節目效果，但網民就質疑《慾罷不能》有造假之嫌。

點擊下圖看人氣女王Francesca的靚相：