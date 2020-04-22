彭秀慧領養黑狗改名做「芳芳」　背後暗藏感人故事

很多愛護動物人士經常呼籲「領養不棄養」，導演彭秀慧（Kearen）最近便收養了一隻狗狗，非常有愛心，而背後故事更感動無數網民。最近Kearen決定收養一頭全黑色的狗狗，她在社交網站說：「其實一直想收養一頭黑狗，兩年前的今天（21日），我身在日本，收到旺旺離開的消息。這兩年，因為對旺旺的想念，我從來沒有停止過要收養多一頭黑狗的想法，因為既然我的家（無論空間和心力）是可以容納三隻狗，就不應浪費這個位置，希望可以讓多一頭狗狗有一個家。」

Kearen好愛狗狗。（IG：kearenpang）

經過朋友的介紹下，Kearen終於找到有黑狗的領養場所，所以第二天便滿心歡喜去看。大部份人喜歡由小狗養起，通常只選擇小狗，而年長一點的狗狗卻無人問津。Kearen到這個場所剛好就是有小狗和大狗，場所的職員更對Kearen說：「多數人只對BB有興趣，他們幾隻已經長大，差不多一歲，我們打定輸數，他們以後都要在這裡了。」因為職員「打定輸數」的這四個字，Kearen笑言不知不覺便走向大狗那邊：「其中一隻叫做Suzie，她的乖巧打破了我本來打算領養黑狗男BB的想法，很快我就決定帶她回家成為新成員。不過最重要還是要看看家裡兩位寶寶對她是否接納。經歷了一個月適應，感恩一切進展順利，除了芳芳一些皮膚問題，她基本上非常健康，頭一星期咬爛過沙發，公仔，電線和狗床，之後已經完全改善，Pee Poo的習慣也慢慢修正中，而且非常嗲我。」

Kearen領養的狗狗，將她名為芳芳。（IG：kearenpang）

提到芳芳，其實便是Suzie，因為Kearen接受不了她的原名，便決定幫她改名字。為何會改做芳芳呢，她解釋：「在接她回家途中想起兩星期前在網上重溫蕭芳芳71歲的訪問，高貴爾雅，就決定叫她做芳芳，芳芳也是旺旺的繼承。」

Kearen經常會陪狗狗。（IG：kearenpang）

經歷過與旺旺的分離，其實Kearen相當明白心愛的寵物離開總是會令人傷感，但是不能因害怕離別就拒絕給予愛，「我總是想像他們離開以後的日子，同時希望我能繼續盡力讓我和家中的寶寶交換幸福。」