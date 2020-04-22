【多圖】白雲曾被閨蜜冷言冷語：你應該把胸修小一些

白雲的性格有留意她的社交網站便會知道，她從不在乎別人的眼光，亦不會活在別人的嘴巴裡。她今天（22日）在網上教一眾網友要學會愛自己真的很重要，她說：「首先，要從身邊人說的話中找到愛自己的原因，不是好話哦！必（畢）竟好話不多，而且很多有不真實成份，很難分辨！壞話就不一樣，無論是善意的批評，還是諷刺中傷，都可以讓你學到東西或堅定自己。」

白雲成日都Post性感相。（IG：snowybai）

她舉了一系列身邊朋友的例子出來，看來必定是她身邊存在很多這樣的人。而這類人竟然是她的閨蜜，她說： 「1，（一堆女生在討論胸形）她說”我覺得C cup好夠啦，穿衣服好看，E（咦）好兀突（難看）” 2，我把照片拿給她看，她說”你應該把胸修小一些”3，”在娛樂圈，屁股大腿粗真的不行 ，你怎麼辦呀！” 4，有人問我什麼叫Freedive , 同樣是1號女生，說”就是沒事幹去做的事，free呀 “ 無論你的外型還是在做的事，是否也曾聽過類似的話？”好人家的閨女穿這麼少布，丟不丟人” 之類的。。。 這些，都是令我更愛自己身材，更堅持做自己，每天都更開心的原因。」其實白雲在社交網站常常打一大段文字想跟中大家分享，但是說的真的很難會令大家明白。而且她說的例子是她的閨蜜，她不想想如果真的是閨蜜怎會和她說這些？記者建議她交友請用眼睛細心觀看，別將損友當閨蜜。

近日有網民留言指佢係「大陸雞」,白雲發文希望大家可以互相尊重。(snowybai@ig圖片)

最後白雲說為了讓自己心情更樂觀，應該要遠離這些負面人，「不能遠離就盡量忽略，千萬不要為這些人這些話生氣哦。因為他們也是變相幫了你，更不要非要改變他們的想法，尊重他們的想法，勿須爭辨，因為自愛並不是自私。」

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