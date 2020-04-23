混血Model獲封「日版迪麗熱巴」　名校畢業擁超甜笑容吸113萬粉絲

內地女星迪麗熱巴擁有精緻五官及高䠷身材，穩坐人氣花旦之位，來自新疆的她更充滿異域風情，尤其是濃眉大眼電力十足，辨識度甚高。近日日本一位新生代混血模特兒Maria Tani（谷まりあ）備受關注，不但擁有純天然混血靚樣，深邃的五官與迪麗熱巴十分相似，更被封為「日版迪麗熱巴」！

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迪麗熱巴擁有精緻五官及高䠷身材，大受歡迎。（微博@Dear-迪麗熱巴）

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今年25歲的Maria是日本時尚雜誌《ViVi》的Model，雖然加入只有短短幾年，但身為日本及巴基斯坦混血兒的她，不但有日本美女的甜美氣質，還充滿異域美，五官頗具個人特色，濃眉大眼十足洋娃娃一樣。Maria剛出道已經被外界激讚神似迪麗熱巴，兩人都五官深邃，笑起來十分甜美有親和力，不笑時又帶點英氣。雖然Maria身高只有160CM，但日常穿搭時尚又易學，成為不少日本女仔的參考對象，無論是甜美少女風或是中性個性風都能完美駕馭，同時又帶點慵懶同性感，在IG坐擁113萬粉絲，人氣強勁！

日本新生代混血模特兒Maria Tani（谷まりあ）深邃的五官與迪麗熱巴十分相似，更被封為「日版迪麗熱巴」！（IG@mariaaaa728）

Maria與同樣是Model出身的新木優子好好感情。（IG@mariaaaa728）

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Maria自中學時期開始表演，能說一口流利英語的她更在教育節目中擔任定期表演。之後她努力考入日本名校早稻田大學，更每日花超過10個鐘學習，相當勤力！雖然在大學期間要兼顧模特兒工作，但Maria都沒有荒廢學業，在去年3月順利畢業。近年Maria還積極轉型，挑戰節目主持及演員工作，絕對是新生代潛力股！

Maria畢業於日本名校早稻田大學，近年還積極轉型，挑戰節目主持及演員工作。（IG@mariaaaa728）

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