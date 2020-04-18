18歲菲律賓網紅激似BLACKPINK Lisa爆紅　竟被粉絲惡意攻擊

韓國女團BLACKPINK泰國籍成員Lisa不但擁有精緻五官、甜美笑容，身形Fit爆的她更被稱為「人間Barbie」。近日有一位住在紐約的菲律賓網紅Yūn，因為與Lisa樣貌相似而在抖音（Tik Tok）爆紅，但卻惹來大批網民惡意攻擊，令她不堪重負。

擁有精緻五官、甜美笑容的Lisa身形Fit爆，更被稱為「人間Barbie」。（IG@lalalalisa_m）

Lisa近期因為擔任內地選秀節目《青春有你2》的導師而備受關注，她在節目中表情多多，非常可愛，但在指導練習生時又化身嚴厲導師，意外的反差萌深受粉絲喜愛。作為團內舞蹈擔當的Lisa每次在舞台上的型格造型都令人印象深刻，超強的跳舞實力亦備受肯定！

Lisa不但跳舞實力備受肯定，超纖幼的螞蟻腰亦引起網民關注。（Getty Images）

+ 27 + 26 + 25

而近日一位住在紐約的菲律賓網紅Yūn在抖音分享了不少跳舞短片，片中的Yūn濃眉大眼，五官深邃，不但與Lisa樣貌相似，就連衣着打扮都與Lisa的風格如出一轍，更因此而令粉絲激增，在抖音坐擁超過40萬粉絲，當中有一條影片更獲得超過620萬人Like，相當犀利！不過人紅是非多，大批網民因為不滿Yūn模仿Lisa，每逢Yūn出Post都留言狠批她一點都不像Lisa，令Yūn飽受抨擊。

現年18歲的菲律賓網紅Yūn無論樣貌還是衣着打扮都與Lisa十分相似，更因此而爆紅。（IG@yukimago）

Yūn在抖音坐擁超過40萬粉絲，當中有一條影片更獲得超過620萬人Like，相當犀利！（IG@yukimago）

現年18歲的Yūn面對網民的攻擊不堪重負，表示自己從未想過會因為與Lisa相似而受到關注，她承認被指與Lisa相似是讚美，但卻因此而被稱為「翻版Lisa」，無論自己有幾努力都不被重視，她甚至不斷轉換髮色，希望網民可以放過她：「我只想做自己！」

Yūn狂被網民攻擊，她甚至將頭髮染成粉紅色，希望不要再被稱為「翻版Lisa」。（IG@yukimago）

點擊下圖睇下有幾似：

+ 29 + 28 + 27

《香港電影我撐場民選大獎2020》全民一人一票，用行動撐本土！

https://hkmovies2020.hk01.com

旗艦智能手錶 Series 5、Dyson風筒等豐富獎品等你贏！