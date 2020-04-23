JW孖卓悅太子爺男友留家抗疫　超奢華豪宅打乒乓波冇難度

JW（王灝兒）自從三年前被踢爆與卓悦太子爺葉韋彤（Tarzan）拍拖後，兩人越愛越高調，她亦早已融入男方家中，不時陪男友出入馬場，為男友家族的愛駒打氣，又陪男友家人出席慈善活動，提早過豪門少奶生活。

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JW不時在IG公開放閃！（IG/@jwchubz）

能夠在香港家中打乒乓波的確不容易！（IG影片截圖）

單單是屋內的活動室已經大到難以形容！（IG影片截圖）

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由於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，JW和男友都亦響應留家抗疫，但即使二人安在家中，亦能在奢華的豪宅內盡情打乒乓波，相當誇張。其實Tarzan 與JW經常都會邀請朋友到豪宅中作客，二人不單邀請過40人慶祝生日，又曾相約朋友帶同寵物在家中大玩泳池派對！屋內更設有私人影院，Tarzan更試過曬出過百對Air Jordan的收藏，但對於坐擁12憶身家的Tarzan來說簡直是少兒科！

其實Tarzan不時都會孖JW邀請朋友在家中作客！（IG/@tarzan_ip）

屋外景觀一流！（IG/@tarzan_ip）

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