周揚青發文爆羅志祥出軌　男方回應︰很多事不是隻言片語就可說清

現年40歲的台灣樂壇天王羅志祥（小豬）與現年31歲的內地網紅周揚青 （Grace）相戀9年。今日，Grace在她的微博發長文，親證她和小豬經已分手，她寫了一封信給小豬，交代了分手原因，並分享了她的感受，正式結束這段9年情。而這個消息亦火速登上了微博熱搜榜榜首。Grace指他們已分手了一段時間，男方曾不斷出軌，更直指︰「姑娘們，千萬別自信到認為自己是那個可以改變他的人，因為有的人，他渣，是天生的。（你真的太太太太太 X100 渣了！！！）」而小豬本人終於在微博回應。

兩人去年甜蜜放閃。(ig@gracechowwwww)

小豬在今日下午12時左右於微博發文，寫道︰「首先，很抱歉我的私事佔用了公共資源，謝謝大家的關心。或許很多人都在等我會如何回應，但我只想說兩個人在一起經歷的開心事也好，風風雨雨也罷，九年來分分合合很多次，我做得不對的我也會檢討。很多事不是隻言片語就可以去說清楚，也不再去解釋。感謝我們相識相戀的這段人生，我也不後悔。」最後更標記了Grace。​​

小豬發文如上圖。（微博截圖＠羅志祥）

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