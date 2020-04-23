與羅志祥9年情斷　周揚青發文親證兩人已分手：怪我看了你的手機

現年40歲的台灣樂壇天王羅志祥 (小豬) 與現年31歲的大陸網紅周揚青 (Grace) 相戀9年，由最初的愛得低調到近年公開甜蜜放閃，小豬去年更於他的40歲生日時高調大曬恩愛，向Grace表示：「愛你@gracechowwwww 」。兩人曾多次傳出婚訊，正當外界都認定兩人是一對兼打風都打唔甩時，早前卻傳出兩人分手的消息。兩位當事人並未有就分手傳聞發聲，其後也曾傳過兩人復合。不過小豬近日又被拍到與大批美女舉行泳池派對，令他與Grace的分手傳聞甚囂塵上。今日，Grace終在她的微博發長文，親證她和小豬經已分手，她寫了一封信給小豬，交代了分手原因，並分享了她的感受，正式結束這段9年情。而這個消息亦火速登上了微博熱搜榜榜首。

兩人去年甜蜜放閃。(ig@gracechowwwww)

以下是Grace有關與小豬分手post的全文內容：



我和羅志祥已經分手一段時間了（一直沒說是因為前段時間突如其來的疫情 不想因此占用公共資源）

這時間長到我現在已經可以用完全平靜甚至略帶調侃的語氣來和大家交代整件事情 。當然也久到我寫這篇文章絕不是因為剛分手的一時沖動或是不冷靜下的報覆心態 。

下面這封信 是寫給他的

嘿～ @羅志祥 ：

我們還在一起的時候 曾經有一次開玩笑 我問你 “你說如果萬一有一天我們分手了我會做什麽？”

你說 ：“你一定會寫一首超級長的rap來罵我”

你甚至還把歌詞都幫我編好了

但是你猜錯了！我沒有寫歌哦

我還是選擇給你寫一段文字 以前都是幫你編輯微博文案 這次也算是我寫給你的最後一篇長篇文字了

分手的起因是怪我看了你的手機 雖然你不止一次告訴過我 兩個人在一起最重要的就是相互間的信任 看彼此手機會打破這種信任 你不喜歡！（我也算是乖乖聽了你九年的話 這麽久都不曾看過你的手機 ）但這一次因為某些原因 我就是看了～

也還好是看了！

如果不看我都不知道原來你還有另一部專門用來聊妹的手機

原來我不在的幾乎每一天 你都會約女生來家裏 關鍵還都是不同的

你去到每一個城市 都有可以約到酒店的女生

你和曾經介紹給我見過的你旗下的女藝人 甚至你的化妝師 都有長期不正當男女關系

還有你和你兄弟們對於那些被你們叫出來玩的女生是如此的不尊重

更過分的是 你們還會經常舉行正常人都無法想象的“多人運動”……

這些顛覆我三觀的事情 全部，都發生在我最深愛的，愛了九年的你身上…

現在想想自己真的很傻 為什麽沒有在第一次抓到你劈腿的時候就放下呢 ？每一次都被你的承諾和悔過打動，一次次的原諒你的背叛 但仍抱有期望 覺得自己是唯一懂你 可以陪伴你 改變你的人

你說你真的愛過我嗎羅志祥 ？一定也是真的愛過吧…

不然你怎麽會排掉工作就為了陪我過重要的節日

從來不公開任何女友卻願意向大眾公開介紹我

一個這麽威風的獅子 甚至願意讓朋友覺得你怕我（你說過怕是因為在乎和愛）

你也為我做過很多很多浪漫的事

對我的每一件事上心 有不開心的 難過的 都第一時間和我說

交往這麽多年還是會每天都打電話 手機不離手

為我哭 也陪我笑

（天啊！我寫你好的這段話竟然快比寫你壞的還要長）

可是 一個這麽愛我的人

又怎麽會做出這些呢…

關鍵是 你都是哪兒來的時間呢？！！

我每天和你半夜三四點才講晚安

難道你為了約p 都不睡覺的嗎？！

如果我們是因為性格不合或者你愛上別人分了手 我一定會做一個大家口中優秀的“前女友”

分手了什麽都不說 灑脫地講一句 我們還是好朋友～

但抱歉 這次的情況太特殊了

因為我知道 現在 包括以後 還會有很多很多的女生在同時被你騙著 她們可能還天真的以為她們是（除我之外的）唯一

姑娘們 千萬別自信到認為自己是那個可以改變他的人

因為有的人 他渣 是天生的

（你真的太太太太太 X100 渣了！！！）

不過還是要謝謝你

雖然這九年的青春最後沒有結果（也幸好沒有結果） 可是和你在一起的大部分時光 我都是快樂的

如果不是最後這一擊 你留給我的回憶也還算是美好

感謝這些年彼此的陪伴！

你如果問我後悔嗎 我不後悔

因為確實是你 讓我變得更好了

因為愛你 我成長 成熟 也變得更獨立

你如果問我難過嗎？

也不難過

因為

你

一點都不值得！

周揚青微博發長文親證她與小豬已經分手。(周揚青微博)

點擊下圖逐格睇Grace同小豬嘅靚相：