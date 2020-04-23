周揚青貼千字分手文被指博上位　網友：決心要小豬的命嗎？

內地網紅周揚青今日（23日）突然在微博拋下震撼彈，寫下長文公開自己早已與「亞洲舞王」羅志祥（小豬）分手。還大爆分手原因原來是男方不滿她偷看他的手機所致，這個行為激嬲小豬所以令大家最終漸行漸遠而分手。當中還大爆小豬私生活混亂，長期與不同女生有不正當的關係等等，直言他是「天生的渣男」。當然周揚青寫這一編分手文，隨之而來一定會引起其他人反感，有網友就直言她是想趁機博上位，只是手寫一編文章而已，沒憑沒據就控訴小豬甚多不是，總覺得事情不簡單。

周揚青在微博正式宣布與小豬結束九年情。（追劇娘微博圖片）

事實上，周揚青不用靠分手文而趁機上位的，因為她已經同小豬在一起9年時間，在這些年中外界已經標籤他們是情侶關係，而且在這些年中她的知名度亦上升不少，大家已經知道她是誰，而且在不少綜藝節目中周揚青這個名亦經常出現，久而久之大家有概定印象，羅志祥周揚青是同為一體，她的知名度甚至出名過一些明星添，何來因為公開分手文就是上位呢？

另外，周揚青外貌出眾早年在網上經營服裝網店已小有名氣，之後服裝店生意愈做愈大，在各大網絡平台都可以見到她的銷售店。當然在戀愛期間因為是小豬女友關係，而多多少少都帶動了服裝店生意，可是在這之前她已經是網絡紅人了。而她當年同小豬被傳緋聞時，她亦沒有主動去炒作的行為出現，直到雙方公開認愛，這一段關係才言正名順，既然在那個時候可以做到就知道她是一個怎樣的人，一封分手文就話她炒作難以令人相信。

周揚青在成為小豬女友之前已經小有名氣。（周揚青微博圖片）

除此之外，周揚青家境優渥，她多次被爆出是富二代﹑紅二代之女，父親是某大型國企的老總，絕對是一位白富美的代表。假若她要上位絕對可以用自身財力去打造知名度，這一種例子圈內多得是。而且周揚青同圈中多位女星是友好關係，就好似阿嬌（鍾欣潼）等人，假若她想上位亦一早可以透過朋友關係去行動，難單憑分手文就指她的舉動不簡單。

周揚青在圈中有不少好朋友。（娛樂扒叔微博圖片）

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