丫頭深夜陪酒鬱到病？變新娘健康卻亮紅燈　背後原因極心酸

前黑澀會美眉丫頭（詹子睛）開店當老闆娘，因為平時忙碌，一直沒有時間做健康檢查，近日才終於跟男友一起去接受「預健檢」。沒想到，她檢測出來發現「身體狀況很不好」，也找到很多本來不曉得的過敏原，在測情緒狀況之後還因為被觸動，而忍不住哭了！

丫頭剛剛被求婚成功，近日與男友齊做健檢，卻發現健康亮紅燈。（IG@ava112411）

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丫頭分享自己做預健檢的結果，這才發現平時常過敏打噴嚏的原因，原來是因為有超多過敏原。她本來以為是男友的健康狀況會比較差，沒想到做完檢查之後，才得知自己身體狀況很不好，有許多問題需要調整、注意，「像我被檢查出免疫系統有點小狀況，自己就要特別注意才不會惡化。」

丫頭跟男友一起去做健康檢查。（IG@ava112411）

此外，丫頭還檢測了情緒狀況，沒想到一看到結果就哭了，見旁邊男友居然大笑調侃「很準」，氣得吐槽：「真的是超欠揍耶！」不過她解釋：「沒有大哭啦，是覺得有趣又很厲害的眼眶濕潤了。」

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事實上，丫頭過去也曾分享創業辛苦，因為經營酒吧，有時候陪喝酒就會喝到凌晨4點，不只喝到發胖，身體也變差，某一天凌晨5、6點起來吐，竟發現馬桶裡面有血，嚇得馬上去掛急診，所幸只是喉嚨內有破皮，而非更嚴重的問題，但還是被醫生警告不能再長期喝酒。

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