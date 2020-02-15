黑澀會丫頭認定8年男友竟因日本大地震？　詹子晴：還有一通電話

台灣藝人浩子早前主持節目《請問你是哪裡人》，他感性分享當初跟老婆剛交往，當時阿嬤已經快離開人世，但老婆一直陪在他跟阿嬤的身邊，甚至連阿嬤過世那一刻老婆也還在旁邊，讓他當下就決定要跟這個女生在一起，不過話鋒一轉，浩子接著說：「後來我就財產全部都給她了，過著領零用錢的日子」，笑翻全場。來賓詹子晴則說當年第一次跟男友出國自己就出事，但也因此讓她認定男友。

丫頭詹子晴與男友至今相戀8年。（IG@ava112411）

原來詹子晴跟男友第一次出國去日本東京玩，一落地她就接到經紀公司的電話，說有重要工作，要她當天或隔天就回台灣，男友原本希望想給詹子晴難忘的回憶，所以訂了許多高級餐廳跟行程的計畫﹐卻被一通電話破壞，但她以工作為重，先回台灣，留下男友一個人看夜景、一個人滑雪、一個人泡溫泉，還剛好遇到日本大地震，但也因此讓她認定「這個男的我跟定了」，兩人相戀至今已經8年之久。

詹子晴笑說，後來每次出國男友都會惹毛她，至於男友如何惹毛詹子晴，她舉例兩人到了餐廳，男友看了不喜歡就直接走人，或是說去哪都可以，但看了她精心寫好的行程表卻立馬打槍要她重寫，詹子晴只好一邊哭一邊重寫，但想想自己曾經把男友一個人丟包，還是心甘情願重做，讓主持人浩子聽完直呼：「那個額度8年夠了，妳想清楚」，讓大家笑到不行。

丫頭詹子晴經常在IG分享美照。（IG@ava112411）

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