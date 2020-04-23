羅志祥周揚青分手｜傳被泰國白龍王勸戒女色10年　小豬：沒這樣說

現年40歲的台灣樂壇天王羅志祥 (小豬) 與現年31歲的大陸網紅周揚青 (Grace) 相戀9年，今日，Grace在她的微博發長文，親證她和小豬經已分手，並大爆男方私生活混亂，經常趁她不在家的時候，約不同女生到家裏，去到每一個城市都有可以約到酒店的女生，更與旗下女藝人、化妝師等都有長期不正當男女關係。

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周揚青發長文證實已與羅志祥分手，同時大爆男方私生活不檢點。（周揚青﹑羅志祥微博圖片）

其實小豬會被色字斬一刀已經早有傳言，台媒傳出2007年羅志祥曾赴泰求見白龍王，當時白龍王的意思是，小豬不應該心急，看到他就像當年的劉德華，當年的劉德華也是相當心急，而且還說小豬大運未到，會有十年大運，一輩子都會走演藝圈這條路，不過白龍王也說，小豬要不近女色10年。小豬曾在節目上指，強調白龍王根本沒這樣說（戒色10年），不過確實有得到要求「戒慾」的警告，看來白龍王的說話並沒有錯。

羅志祥被前女友周揚青踢爆私生活極添亂，連帶早期的負面新聞亦被翻出。（IG圖片／showlo）

Grace依家真係好靚。(ig@gracechowwwww)

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