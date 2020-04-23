羅志祥化妝師疑似曝光　微博嬲豬貼文：分手就分手這樣分明是報復

內地網紅周揚青今日（23日）突然在微博拋下震撼彈，寫下長文公開自己與「亞洲舞王」羅志祥（小豬）早已分手。還大爆分手原因是男方不滿她偷看他的手機所致，這個行為激嬲小豬所以令大家最終漸行漸遠。除此之外，還大爆男方私生活混亂，甚至同化妝師有長期不正當的男女關係。

對此引發不少網友關注，而隨即微博就找到疑似是小豬化妝師的相關資料，更被發現周揚青公開分手文之後，該名化妝師亦事後上貼文章似意有所指，不過不久之後該則貼文就移除了。

周揚青同小豬已經分手。（視覺中國﹑周揚青微博圖片）

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周揚青在分手文中提及道：「你去到每一個城市 都有可以約到酒店的女生，你和曾經介紹給我見過的你旗下的女藝人，甚至你的化妝師都有長期不正當男女關係。」事後網友就找到該名化妝師的微博，更被發現寫下這一句說話：「分手就分手，這樣分明是報復。」雖然沒有指明道姓，不過在如此敏感時間寫下內心說話，明眼人已經知道所為何事。另外，從該名化妝師的微博得知，她的微博上貼了好多小豬的照片，而且在簡介中還標明「喜歡豬」，似乎除了是工作伙伴之外，同小豬關係都不簡單。

疑似是小豬化妝師發文。（MencyHuang微博圖片）