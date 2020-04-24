愷樂認曾幻想跟羅志祥在一起　感慨女生主動沒有好結果似有暗示？

周揚青昨日寫下毀滅式分手信，羅志祥（小豬）旗下女藝人愷樂（蝴蝶姐姐）被點名，遭指控與小豬一直都有「不正當男女關係」。愷樂過去上節目時提及老闆小豬的片段，也一一被翻出，每一句說話如今聽來似乎另有深意。

在周揚青的手手信中，有間直點名愷樂與羅志祥長期有「不正當關係」。（網上圖片）

蔡康永在節目上直接問小S愷樂和小豬的關係有多久了。（影片截圖）

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愷樂在4月初播出的節目《花花萬物2》中，公開閨房樣貌，到介紹衣帽間時，她直認衣櫃上一整排的名牌手袋，都是公司老闆小豬送給她的，「這些呢，是我老闆小豬哥，在我生日的時候，會送我的生日禮物，老闆謝謝你，我會好好努力工作的，加油！」

看完影片後，主持人蔡康永問小S「你覺得愷樂在一起多久了？愷樂立刻站起身來否認：「那都是假的！」一同上節目的小甜甜亦馬上為密友擋刀，開玩笑說自己也曾跟羅志祥傳過緋聞，又表示有很多人說她跟周揚青長得很像。

愷樂直認與小豬有傳緋聞，但否認是真的。（影片截圖）

蔡康永再追問愷樂：「妳有幻想過跟他（羅志祥）在一起？」愷樂大方承認，「以前有，很小的時候。」談起小豬，愷樂突然很感慨地說：「後來我發現，男生要主動，會對這段感情比較好。」面對蔡康永問是否因為如果女生做主動，男生會不珍惜？愷樂說：「通常結果會比較不好。」是不是在暗示當初是自己做主動，所以未能坐正正印，淪為要躲在不能曝光的位置？

雖然未能坐正，不過愷樂也獲小豬寵愛有加，簽為旗下藝人，又每年生日送名牌包包，蔡康永笑說：「她其實、她主動，結果…後果很好欸，就是她主動後羅志祥就送她包包啊。」小S亦補充說：「然後就簽她了。」

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