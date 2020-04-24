羅志祥被揭私聯周揚青望不要放實錘　兩人已備婚房籌備結婚

昨日（23日），周揚青在微博貼長文宣布已與羅志祥結束9年情，並大爆對方在拍拖期間多次出軌，以及令人髮指的不檢點行為，在網絡掀起軒然大波。而羅志祥繼昨日回應後，今日（24日）凌晨再度發文向周揚青以及被欺瞞、不尊重過的所有女性道歉。

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據內地媒體報道，從知情人處獲悉，羅志祥已私下聯絡周揚青致歉，並提及家人健康問題，希望對方不要放實錘。而周揚青則提出羅志祥要向廣大被他欺騙、玩弄過的女性道歉。

另外，周揚青在今年一月看了羅志祥手機後便提出分手，知情人士指那時兩人已經買好婚房，到了籌備婚姻的階段，而且已有一段時間。

網友心痛周揚青為渣男浪費了9年青春。（Instagram@gracechowwwww）

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原本網上幾乎一面倒支持周揚青，但有一位名為色痞的Rapper卻在羅志祥的IG中評論：「周揚青也不是什麼好鳥，還不是有跟我朋友的炮友約炮」，隨即續指道：「這不過是每個男人都會犯的錯誤，周揚青沒有必要這樣做，讓大家都很難看，至少從這個做法就能看出來她心機有多深，非要讓人身敗名裂那她自己也要小心點」，更指「如果自己是清白的那她隨便怎麼罵都行，關鍵是自己都不是清白的，憑什麼這樣攻擊對方，我很客觀的（地）在看待這個事情好吧」。不料這番說話不止遭到網友炮轟，更遭到內地藝人陳學冬大鬧「別一天天給性別甩鍋」等，結果色痞今日在IG為自己的言論道歉。

Rapper色痞的一番言論遭到網友炮轟！（微博@小娛兒揭秘）