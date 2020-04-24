羅志祥周揚青分手｜凌晨5點開post認錯　：鄭重向所有女性道歉

昨日（23日）內地網紅周揚青（Grace）跟台灣天王羅志祥（小豬）正式宣布9年情玩完，周揚青更在微博上寫下「毀滅式」分手信，大數羅志祥出軌、撩妹、更進行「多人運動」，原本羅志祥昨日在微博上回應「很多事不是隻言片語就可以去說清楚，也不再去解釋」，但似乎在受到多方抨擊之下，不得不跪低認錯。

羅志祥昨日中午才先在微博上點名周揚青回應分手一事，他寫下「首先很抱歉我的私事佔用了公共資源，謝謝大家的關心，或許很多人都在等我會如何回應，但我只想說兩個人在一起經歷的開心事也好，風風雨雨也罷，九年來分分合合很多次，我做得不對的我也會檢討，很多事不是隻言片語就可以去說清楚，也不再去解釋，感謝我們相識相戀的這段人生，我也不後悔。」

羅志祥昨日才說不解釋，今晨5點多就按捺不住了。（羅志祥微博）

羅志祥凌晨5點開post認錯。（羅志祥IG）

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羅志祥表示鄭重的向周揚青道歉。（羅志祥IG）

羅志祥回應一出即時被大罵渣男，浪費了一個女孩整整9年的青春，形象即時插水式暴跌，更傳出他將會被踢出內地選秀節目《創造營2020》。看來羅志祥今晨夜夜無眠終於按捺不住，在個人Instagram上再次點名周揚青，不過今次則是跟她和所有他傷害過的女生道歉，他寫下「對於這份感情我要向@gracechowwwww 小姐鄭重的道歉，對不起，我錯了！你在這九年裡為我付出了全部，是我不懂得去珍惜這段感情，不懂去珍惜一個最愛我的人，幼稚及僥倖的心態一次又一次欺騙你，讓妳受傷、難過，我確實犯了很多的錯誤，我也要向被我欺騙過以及不尊重過的所有女性道歉，對不起！我會承擔這ㄧ切的後果。」