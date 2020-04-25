羅志祥富豪級名錶隻隻過百萬　其中一隻隨時貴過層樓

羅志祥（小豬）出道多年，在中港台都有一定人氣，參與內地節目及成立潮牌更賺到盆滿缽滿，小豬除了熱愛收藏玩具之外，更是圈中出名的「錶王」，與周杰倫、潘瑋柏齊名，擁有多隻名貴腕錶。

羅志祥（小豬）是圈中出名的「錶王」之一，擁有超多天價名貴腕錶。（IG圖片／showlo）

最愛富豪級名錶Richard Mille

這些名錶包括多隻錶界富豪級品牌Richard Mille，隻隻過百萬起跳，其中一隻更超過500萬，成個單位戴上手。Richard Mille不是歷史悠久的品牌，自2001年推出第一款腕錶RM001，至今才十六年，從物料、製作方式以至整體結構都與眾不同，加上產量不多，有錢都未必買到，備受明星富豪追捧，一躍成為錶壇的經典，擠身一線神級品牌。

這隻已停產的Richard Mille RM 022 「重磅飛行器」陀飛輪雙時區腕錶，價值約500萬。（IG圖片／Showlo）

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另外亦有同屬貴價品牌的Patek Philippe（百達翡麗）、Rolex（勞力士)、Hublot（宇舶）等，他所買的款式亦同樣隻隻天價。

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