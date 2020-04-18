【潮流日常】劉嘉玲愛馬仕貴婦抗疫Look　名貴腕錶有錢都買唔到

在新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）疫情影響下，大家多數都留在家中，就算出外都好小心，劉嘉玲近日不時行下山同朋友食下飯，都有做足防疫措施。雖然嘉玲姐戴晒口罩、太陽眼鏡仲戴埋手套，但出街行頭一啲都唔馬虎，全身都是Hermès，連她所戴的腕錶品牌也是錶界Hermès的級數。

在肺炎疫情下，劉嘉玲貴婦抗疫look出街。（微博圖片／劉嘉玲）

劉嘉玲日前到中環食飯，一身貴婦look現身，從頭到腳都是Hermès，約2萬的印花外套、近1萬的流蘇皮鞋mule， 當中最吸睛是她的白色鱷魚皮Lindy Bag，一般Lindy 4、5萬起跳，但用上矜貴的特殊皮革鱷魚皮，而且還是可遇不可求的白色款，估計超過20萬。

除了一身Hermès，嘉玲姐的貴婦行頭還有另一個亮點，她手上戴的腕錶是有錶界Hermès之稱的百達翡麗Patek Philippe，罕有的鉑金版Nautilus Ref.3711/1G。Nautilus系列不鏽鋼腕錶深受市場熱捧，被稱為錶界Birkin，上月在蘇富比鐘錶網上拍賣專場中，同系列Ref. 5711以60萬成交，同款限量版鉑金Ref. 5711P則以HK$300萬 - 500萬上拍。

Patek Philippe腕錶長期供不應求，據說要在專門店購得新錶，短則半年，長則隨時要等候數年，受歡迎程度可見一斑。而嘉玲姐手戴的這個已經停產，二手巿場亦極罕見，有錢都買唔到，非常矜貴。

嘉玲姐手上的鉑金版Patek Philippe （百達翡麗）Nautilus Ref.3711/1G，有錢都買唔到。（IG圖片／carinalau1208）

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