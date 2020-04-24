【機場特警】張振朗情陷湯洛雯蔡思貝　現實緋聞多多位位女神級

TVB劇集《機場特警》以香港警務處機場特警組（ASU）為主題，除了一眾肌肉猛男看點十足之外，劇中的感情關係亦成為觀眾討論的焦點。劇中Hill張（張振朗飾）、安娜（湯洛雯飾）與辛仔（蔡思貝飾）之間有一段三角關係，感情錯綜複雜。而在現實生活中，Owen的感情生活都相當豐富，無論是現任女友還是前任女友，甚至是合作過的演員位位都有樣有身材，他更獲封「女神收割機」！

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劇中Hill張（張振朗飾）、安娜（湯洛雯飾）與辛仔（蔡思貝飾）之間有一段三角關係，感情錯綜複雜。（劇照）

楊偲泳（Renci）

Owen在去年公開與文青女神楊偲泳（Renci）的戀情，他曾透露兩人是在朋友聚會上認識，更大讚女友細心、人品好，兩人相處舒服感情穩定。現年26歲的Renci是ViuTV新晉小花，形象健康，笑起來還有酒窩，雖然走文青路線的她平時打扮密實，但其實身材十分出眾！

Owen大讚現任女友楊偲泳（Renci）人品好。（IG@renciysw）

+ 9 + 8 + 7

陳芷尤

Owen曾表示鍾意「眼大大，面尖尖，得意啲細細粒」的女生，而他的前度陳芷尤也是這類型女生。兩人同為第25期藝員訓練班的同學，一開始是地下情，之後才慢慢浮面，直至前年4月宣布分手。Owen在電台節目中自爆兩人拍拖5年幾，分手後他花了近一年時間才能平復心情。

Owen曾與陳芷尤拍拖5年幾，直至前年4月宣布分手。（IG@xoxoapo）

+ 11 + 10 + 9

陳瀅（Jeannie）

Owen與陳瀅曾在拍攝劇集《全職沒女》時傳出緋聞，兩人在大結局更上演了一場貼身床上激戰戲，Owen巨胸壓住以喱士吊帶裙上陣的Jeannie，場面香艷！兩人更多次公開談及劇中的親密場面，Jeannie大爆他經常除剩底褲，完全不避忌！

Owen與陳瀅在劇集《全職沒女》中有一場貼身床上激戰戲，Owen巨胸壓住以喱士吊帶裙上陣的Jeannie，場面香艷！（影片截圖）

+ 11 + 10 + 9

劉佩玥（Moon）

在拍攝劇集《堅離地愛堅離地》期間，Owen被指與同劇的劉佩玥「撻着」，有指兩人在片場不時眉來眼去，不過Owen就表示兩人只是好朋友的關係。港姐出身的Moon樣貌甜美，性格開朗，予人親切可愛的感覺，是不少男粉絲心目中的女神。

港姐出身的Moon樣貌甜美，性格開朗，予人親切可愛的感覺，是不少男粉絲心目中的女神。（IG@arryuu）

+ 10 + 9 + 8

龔嘉欣（Katy）

龔嘉欣同Owen曾合作拍攝處境劇《愛．回家》，兩人在2015年被影到同遊中環的戶外美酒節，之後他們再在拍攝《堅離地愛堅離地》時傳出緋聞，有傳Katy刻意等Owen收工，劇裏劇外都表現親密，疑似戲假情真，不過Katy就否認。

Owen與Katy在拍攝《堅離地愛堅離地》時被指戲假情真。（IG@kungkaty）