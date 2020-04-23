葉璇內地開直播推銷產品　嚴重發福孕味濃被質疑懷孕

近年主力在內地發展的葉璇，多次因為言論出位而備受爭議。近期她更轉戰直播圈，頻頻開直播推銷產品，可以說是搞得有聲有色。日前葉璇又開直播Sell產品，期間因為品牌方出錯，她即場霸氣投訴對方，不過網民就對發福的葉璇更加好奇，更指她孕味濃，紛紛猜測她懷孕或剛生完BB！

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近年主力在內地發展的葉璇，多次因為言論出位而備受爭議。（微博@葉璇）

葉璇近期轉戰直播圈，頻頻開直播推銷產品。（影片截圖）

在日前的直播過程中，葉璇發現品牌方提供的產品文件出錯，她即刻質問對方，但在等待回覆時，有顧客投訴品牌方提供的優惠券不能使用，於是她即場打電話質問品牌方，更一怒之下表示不會再與這個品牌合作，不留一點餘地，不少粉絲都大讚她態度專業，對顧客非常負責。

在日前的直播過程中，葉璇發現品牌方出錯，她即場質問對方。（影片截圖）

但不少網民就將注意力放在葉璇身上，鏡頭前的她身形嚴重發福，臉型圓潤，更有人指她胸部下垂，肚腩更若隱若現，紛紛猜測她懷孕了或正在哺乳期。（影片截圖）

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不過不少網民就將注意力放在葉璇身上，鏡頭前的她身形嚴重發福，臉型圓潤，更有人指她胸部下垂，肚腩更若隱若現，與之前的形象相差甚大，網民紛紛猜測她懷孕了或正在哺乳期：「肯定是剛剛生完」、「確實狀態像生完孩子沒多久」、「這顏值崩得有點厲害」、「前胸和肚子一條直線」。

葉璇之前身形好Fit。（微博@葉璇）