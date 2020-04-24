疑似羅志祥經理人出面維護小豬　周揚青好友發文反擊

羅志祥與周揚青結束9年情，女方昨日（23日）在微博Post的一篇長文踢爆小豬與旗下女藝人及其他女生有不正常關係，私生活混亂，消息震驚娛樂圈。昨日疑似是小豬經理人小霜在微博發文力撐小豬，引來不少網民抨擊，而周揚青好友亦有在微博發聲，直指對方別有用意。

《香港電影我撐場民選大獎2020》全民一人一票，用行動撐本土！

https://hkmovies2020.hk01.com

旗艦智能手錶 Series 5、Dyson風筒等豐富獎品等你贏!

周揚青在微博發文直指羅志祥私生活混亂。（IG@gracechowwwww）

周揚青與小豬的分手消息爆出後，外界紛紛將矛頭指向男方，而一名疑似是小豬經理人小霜的網民也有在微博發文表示：「感情這種事分分合合很正常，分手了各自安好，互不打擾，真的沒有必要這樣」，更指「清者自清」，表示會力撐小豬。

疑似是小豬經理人小霜在微博發文力撐小豬。（微博@娛樂有飯）

此番言論不但引來不少網民抨擊，周揚青的好友也在微博發文回應道：「一直和周周暗中較勁這麼多年，暗戳戳在網路上故意發些有的沒的，這些周都為了顧全大局隱忍沒有正面計較過，不知道這位女士現在發此微博又是何用意？ 我覺得無論做什麼事情，人心中都應該有一桿秤，去衡量什麼是對是錯，真正可怕的不是犯錯，而是走在一條偏離道德方向的路上一意孤行一錯到底不知悔改。」幫周揚青反擊！

周揚青好友發文反擊！（微博截圖）

這名叫「VK_DAWN」的網民是周揚青好友。（微博@VK_DAWN）