羅志祥周揚青分手│好友潘瑋柏被牽連　疑似私人IG曝光專媾網紅

內地網紅周揚青昨日（23日）在微博宣布已與羅志祥（小豬）分手，不但怒斥男方多次出軌，更大爆對方私生活淫亂，暗示小豬與好兄弟經常舉行「多人運動」，多位藝人被牽連，當中與小豬私交甚篤的潘瑋柏，就被網民踢爆有一個私人IG帳戶，專門用來與網紅互動！

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羅志祥與潘瑋柏一向私交甚篤。（IG@willpan23）

有網民發現疑似潘瑋柏的私人IG帳戶，關注的人及粉絲都只有一兩百人，大部份都是網紅。（微博@紅人站）

有網民發現疑似潘瑋柏的私人IG帳戶，關注的人及粉絲都只有一兩百人，大部份都是網紅。網民更Post出疑似是潘瑋柏用這個帳戶與一位叫「夏夏」的內地網紅聊天記錄，夏夏的前男友曾發文大爆在兩人拍拖期間，夏夏多次與圈中男星勾搭，當中包括李晨、潘瑋柏、黃軒等。而夏夏昨日（23日）亦在IG寫道：「今日份吃瓜……吃到了自己……」似乎是作出了回應。

當中提及一位內地網紅夏夏，而夏夏昨日（23日）疑似作出回應。（IG截圖）

不少網民都認為潘瑋柏與小豬是「物以類聚，人以群分」，直指潘瑋柏的感情關係都好混亂。而現年27歲的夏夏在網紅中知名度算比較高，在淘寶經營自家服裝品牌，更不時在IG及微博Post性感相，樣貌甜美、身形Fit爆的她在IG坐擁超過64萬粉絲，人氣強勁！

夏夏不時在IG及微博Post性感相。（IG@xiaxiaaaaaaa）