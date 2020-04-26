羅志祥仍有翻身機會？名嘴預言周揚青非穩贏不敗　輿論將同情小豬

「小豬」羅志祥因遭交往9年女友周揚青在微博發文揭露私生活，一封分手信，也引發各界議論，評價不一，資深媒體人王尚智繼點出周揚青在情變3個月後曝光分手文的關鍵原因後，24 日再度發文認為「大眾如流水的輿論一向反覆無常，隨之而來的，必然有對『羅志祥的同情』以及『對周揚青的反批』」，而心理醫師鄧惠文也發文，盼媒體名嘴莫過度討論，「揭發惡行和感情背叛是不可以混為一談的」，這篇文章連Hebe田馥甄也轉發，並寫著「逆風轉發，我是這樣想的。」

媒體人王尚智認為，「周揚青也不是穩贏不敗，專屬她的陷阱才開始出現」，也說：「大眾如流水般的輿情一向反覆無常，隨之而來的，必然有『對羅志祥的同情』以及『對周揚青的反批』！這就是人心無常！這就是影劇娛樂圈！這就是周遭人們最終都在看戲，而從來不會真正關心的真實人生。」最後羅志祥還有翻身的可能，逆轉成為被同情的角色。

羅志祥周揚青分手結束九年情，而且引起掀然大波。（微博圖片）

心理醫師鄧惠文則眼看羅志祥討論聲浪大，表達自己的憂心，認為「年輕孩子看見的，不只是這些八卦。他們正在看見一種用網路制裁前情人的攻擊力。」認為周揚青毀滅性的分手信，可能誤導孩子在處理情緒時，選擇用「網路公審」的方式，恐會造成兩敗俱傷，「不要等孩子成為恐怖情人，再來抱怨教育少了什麼。你我今天對新聞事件的反應與態度，就在教育孩子。」

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