羅志祥小豬私約20美女開泳池派對　3女主角被起底　IG網紅都有份

內地女紅周揚青認了與小豬羅志祥分手，且指控交往9年期間不斷遭到背叛，甚至挖出羅志祥私下愛約砲，且還喜歡和朋友們聚會玩「多人運動」，引起一片譁然。事實上，日前羅志祥才被網友爆出，他和好友大根等人在宜蘭開泳池趴，找了20幾個「胸前雄偉」直播主一起玩樂，更指他「大玩鴛鴦戲水」，當時就被認為是真的和周揚青分手了，才敢玩這麼誇張。

小豬多人泳池派對逐格睇（點圖放大▼▼▼）

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微博上7日有網友爆料羅志祥和一群大胸妹到宜蘭狂歡，還出示影片和多張照片，影片中可見好友大根抱著一個熱褲辣妹從室內走到室外的泳池邊，穿著黑色運動裝的羅志祥則跟在後面，之後一起把辣妹推到池裡，玩得不亦樂乎，旁觀的人還爆出陣陣歡呼聲。

被指是小豬多人泳池派對的女主角之一阮蓎。（IG@tan.na_2862）

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爆料者指出，羅志祥一行人4月4日到宜蘭包了一座泳池別墅，還約來20幾個大胸直播主開起泳池趴，文內更指出「小豬大玩鴛鴦戲水，Party上的妹子ins畫風熱辣，估計他是真和周揚青分手了，所以才敢玩得這麼誇張。」有網友翻出其中3名女子身分，分別是在IG都有上萬人追蹤的阿寶、焦焦和阮蓎，其中的阮蓎平時有再接代言、外拍等工作，也常在社群網站上分享一系列辣照，尺度相當大。

台灣網紅焦焦。（IG@jiao_fff）

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