羅志祥被封「時間管理大師」　原來真係受過訓練︰太得閒反而生病

羅志祥（小豬）遭周揚青踢爆私生活混亂，經常跟不同女性過夜，同時可以每晚凌晨三四點仍跟女朋友講電話，不解對方究竟是哪來的時間，「你為了約p（約砲）都不睡覺的嗎？！」有網民譏諷他是「時間管理大師」，竟能夠同一時間兼顧幕前工作、生意及混亂的私生活。

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羅志祥曾接受魯豫訪問，說自己經過嚴格訓練後習慣晚睡，而且睡眠質素非常好。（影片截圖）

網友小豬「卓越」的時間管理相當好奇，他過去曾在《魯豫有約》中分享過為什麼他比別人更有精力，原來他在初出道時就要接受「熬夜訓練」。他說當時要訓練到即使非常睏都要保持一個完美的表情，與「四大天王」成員，兩人一組，從凌晨12點對看到早上，不可以打呵欠，否則要受罰。練習到早上就去開工，他說：「練習到現在都很晚睡覺。」

小豬擁有許多名錶，難過在管理時間方面特別出色。（IG圖片／Showlo）

小豬很自豪每次拍戲拍到凌晨，精神都還是非常好，反而別的演員都開始放空呆滯，他又補充說自己的睡眠質素非常好，即使睡眠時間很短，但起床時就已經精神飽滿。可能因為長期運動，也有助睡眠吧！另外他曾在訪問中說過，可以連續三、四天不睡覺，他說如果太得閒反而容易生病，所以必須在生活上全力衝刺。